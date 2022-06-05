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Три человека погибли при стрельбе у бара в США

Fox News: при стрельбе у бара в американском городе Чаттануга погибли три человека

Фото: Jonathan Drake / Reuters

При стрельбе возле бара в американском городе Чаттануга (штат Таннесси) погибли три человека. Об этом сообщает Fox News.

Кроме того, были ранены 14 человек. Стрельба началась в воскресенье ночью. Один из погибших погиб под колесами автомобиля, двое других скончались от огнестрельных ранений. «У нескольких пострадавших опасные для жизни травмы», — рассказал телеканалу представитель местной полиции.

5 июня три человека погибли, еще минимум 12 получили ранения в ходе стрельбы на улицах города Филадельфия в США. Экстренные службы зафиксировали информацию о перестрелке около полуночи по местному времени. Когда полицейские прибыли на место, они увидели человека, который стрелял по толпе.

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Николай Чигасов
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