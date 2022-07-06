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В ОДКБ заподозрили другие страны в причастности к протестам в Каракалпакии

В секретариате ОДКБ заявили о причастности других стран к протестам в Каракалпакии

Фото: KUN.UZ / Reuters

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «предметно изучает» ситуацию в Узбекистане и собирается выпустить заявление по этому поводу в ближайшее время. Кроме того, там заподозрили иностранные государства в причастности к протестам в Каракалпакии. Об этом пишет ТАСС.

«Пока все крайне нестабильно, ожидаются осложнения. Вы знаете, что прошли переговоры России и Узбекистана [по поводу протестов], РФ выразила поддержку. Все это будет, конечно же, рассматриваться в сфере уставных органов ОДКБ, и реакция на это тоже будет», — заявил представитель секретариата ОДКБ Александр Кузнецов, комментируя беспорядки.

Ранее начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов также выразил мнение, что к протестам причастны внешние силы. «Среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно», — объяснил Алимов.

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Алевтина Запольская
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