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Беспорядки в Узбекистане объяснили вмешательством внешних сил

Нацгвардия Узбекистана заявила, что к беспорядкам в Каракалпакии причастны внешние силы

Фото: KUN.UZ / Reuters

К массовым беспорядкам в узбекском регионе Каракалпакия причастны внешние силы. Об этом заявил начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов, передает ТАСС.

По данным следствия, которое началось сразу после протестов в Нукусе, столице региона, беспорядки не были стихийными и были подготовлены заранее.

«Среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно», — объяснил вмешательство Алимов.

Власти Узбекистана сообщали о 18 погибших в Нукусе. По меньшей мере 243 человека пострадали, а на территории Каракалпакии до 2 августа ввели режим чрезвычайного положения.

Беспорядки в Каракалпакии начались из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут запретить жителям региона провести референдум о выходе из состава страны. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить в основной закон поправки, касающиеся суверенитета региона.

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Алевтина Запольская
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