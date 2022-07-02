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На северо-западе Узбекистана ввели чрезвычайное положение

Президент Узбекистана ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения до 2 августа

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

На территории узбекской автономной республики Каракалпакстан до 2 августа вводится режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана, передает РИА Новости.

Поводом для такого решения стали беспорядки, прошедшие в северо-западном регионе страны. Власти заподозрили в организации протестов некие внешние силы.

1 июня массовые протесты прошли в Республике Каракалпакия из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана. После этого президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в столицу автономной республики Нукус и предложил не вносить поправки в конституцию, касающиеся суверенитета региона.

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Марина Совина
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