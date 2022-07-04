Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо число погибших при беспорядках в Каракалпакии

Командующий Нацгвардией Узбекистана заявил о 18 погибших при беспорядках в Каракалпакии

Кадр: Telegram-канал «Каракалпакстан Митинги Протесты»

Власти Узбекистана назвали число погибших при беспорядках в Каракалпаки. Об этом командующий Национальной гвардией республики генерал-майор Рустам Джураев высказался в эфире телеканала «Узбекистан 24».

По его словам, всего в ходе беспорядков, произошедших 1-2 июля в Нукусе, погибли 18 человек, из которых 14 — гражданские лица, а еще четыре — сотрудники правоохранительных органов.

Массовые протесты в Каракалпакии начались из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава республики. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить в основной закон поправки, касающиеся суверенитета региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Очевидица рассказала о падении беспилотника в Таганроге
Россиянам разъяснили оформление прав на старые гаражи
Известная актриса дала совет по избавлению от токсичных мыслей
Названо число погибших при беспорядках в Каракалпакии
Бывшую замдиректора российской компании осудят за мошенничество
Отдыхающие отогнали шваброй похожую на акулу рыбу вблизи турецкого курорта
Немецкий тренер лыжников-чемпионов выступила в поддержку российских спортсменов
Популярный ведущий раскрыл отношение к Урганту
Блогерша отказалась ретушировать растяжки на фото и восхитила фанатов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.