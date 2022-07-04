Названо число погибших при беспорядках в Каракалпакии

Командующий Нацгвардией Узбекистана заявил о 18 погибших при беспорядках в Каракалпакии

Власти Узбекистана назвали число погибших при беспорядках в Каракалпаки. Об этом командующий Национальной гвардией республики генерал-майор Рустам Джураев высказался в эфире телеканала «Узбекистан 24».

По его словам, всего в ходе беспорядков, произошедших 1-2 июля в Нукусе, погибли 18 человек, из которых 14 — гражданские лица, а еще четыре — сотрудники правоохранительных органов.

Массовые протесты в Каракалпакии начались из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава республики. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить в основной закон поправки, касающиеся суверенитета региона.