Названо число пострадавших в ходе беспорядков в Каракалпакстане

В ходе беспорядков в Каракалпакстане пострадали как минимум 243 человека

Как минимум 243 человека пострадали на фоне беспорядков, охвативших Каракалпакстан из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны. Такие данные назвал представитель генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов, его цитирует ТАСС.

«Первого-второго июля 243 человека получили разные ранения и обратились в больницы, 149 из них получили первую помощь и отпущены домой», — рассказал пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Джуманиязов.

Среди них — 38 сотрудников правоохранительных органов. Пока 94 человека из числа пострадавших остаются в больнице. Представитель генпрокуратуры Узбекистана также заявил, что как минимум 18 человек погибли в результате беспорядков.

В советское время Каракалпакия как автономная область была включена в состав Хорезмской ССР, позже — Киргизской АССР. В состав Узбекской АССР республика вошла в 1936 году. После распада СССР она осталась в составе Узбекистана, но получила право на суверенитет, однако президент страны Шавкат Мирзиеев намерен лишить регион права на сецессию. После того как стало известно об этом решении, в Республике Каракалпакстан начались массовые протесты.