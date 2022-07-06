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Психолог дала семейным парам советы по подготовке к усыновлению ребенка

Психолог Журавлева посоветовала родителям воспитывать усыновленного ребенка как своего

Фото: Shutterstock

При подготовке к усыновлению ребенка важно быть готовым воспитывать его как своего, заявила семейный и детский психолог Татьяна Журавлева. В беседе с изданием News.ru она дала семейным парам полезные советы, которые помогут осознанно подойти к этому серьезному решению.

Специалист отметила, что мечтающим о приемном ребенке партнерам прежде всего стоит понять, что во всех сферах их жизни произойдут существенные перемен, и поначалу их ждет много трудностей. По ее словам, родителям после усыновления придется столкнуться с продолжительной адаптацией ребенка. В это время необходимо дарить ему много любви, внимания и заботы, а при возникновении сложностей не угрожать новому члену семьи возвратом в детский дом.

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Также Журавлева посоветовала взрослым защищать усыновленного ребенка и стараться доверять его словам. «Ни в коем случае нельзя ребенка бить (даже по попе), унижать и оскорблять. (…) Это табу. Если у вас есть дети, то деления на „своих“ и „приемных“ лучше избежать», — объяснила она.

В заключение психолог сказала, что при выстраивании отношений с усыновленным ребенком взрослым надо быть последовательными в своих действиях и решениях и не забывать говорить ему о своих чувствах, чтобы он научился лучше понимать свои и впоследствии начал делиться ими.

Ранее социальный психолог и кандидат наук Камилла С. Джонсон рассказала, почему полезно заводить дружбу с вредными, резкими и депрессивными людьми. По ее словам, важно иметь в окружении людей разных темпераментов, чтобы отношения были честными, взаимовыгодными и поддерживающими.

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Наталья Обрядина
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