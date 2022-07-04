Психолог посоветовала заводить дружбу с депрессивными и резкими людьми

Психолог Джонсон: в окружении нужно иметь друзей разных темпераментов

Социальный психолог и кандидат наук Камилла С.Джонсон рассказала, почему полезно заводить дружбу с вредными, резкими и депрессивными людьми. В статье для Psychology Today она посоветовала иметь в окружении друзей разных темпераментов.

Для большей ясности, Джонсон метафорично сравнивает характеры с кулинарными вкусами, а компанию из таких друзей с «кухонным шкафом» в жизни человека. «Говорят, что в кулинарии есть пять вкусов, и каждое блюдо должно отражать нотки сладкого, кислого, соленого, горького и приятного», — объясняет эксперт. По ее словам, в близком кругу человека должны присутствовать люди самого разного характера.

Первый необходимый в окружении тип — «сладкий». Такие отличаются добротой, и им можно доверять. По мнению Джонсон, друзья с таким характером способны защитить от негатива вокруг, особенно, в подростковый период. Не менее важно иметь в компании человека «соленого» вкуса. Они не покладисты и «могут привнести здоровый скептицизм в понимание действий других людей. «Иногда люди пытаются вас использовать, даже не особо скрывая этого. "Соленые" друзья не побоятся открыть вам глаза», — отметила психолог.

Следующий важный тип друга, которым нужно обзавестись до взрослого возраста — «кислый» друг. Этот тот, кто всегда фокусируется на негативе и не старается быть дружелюбным. Его основное преимущество в том, что он, как никто другой, сможет понять страдания и разделить сложные переживания. «Негативные настроения случаются со всеми нами. Друг, который может понять эти негативные настроения и сочувствовать им, очень важен», — заметила Джонсон.

К другим важным вкусам психолог отнесла «горьких» людей. Это такие друзья, которым завидует все их окружение. По словам эксперта, чувство зависти способно мотивировать, а значит такой товарищ побудит работать усерднее и быть настойчивее в решение повседневных задач. И последний тип друга, который должен быть у каждого психолог называет «умами», который ученые выделяют как пятый вкус. Он уникален, потому что соединяет в себе все другие вкусы. «В контексте дружбы друг "умами" — это тот, кто держит вас на земле. Такие друзья часто являются старыми друзьями — людьми, которые "знали вас когда-то"», — заявила Джонсон.

«Короче говоря, точно так же, как нам нужно разнообразие вкусов, чтобы пощекотать язык, нам нужно множество друзей, которые смогут подталкивать нас вперед, успокаивать и при этом сохранять честность», — заключила эксперт.

До этого психологи назвали способ защититься от непрошеных советов со стороны. По словам экспертов, в таких ситуациях важно научиться отстаивать личные границы и переводить тему разговора.