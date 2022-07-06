Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Алиханов отреагировал на признание России прямой угрозой для НАТО

Калининградский губернатор Алиханов счел страх НАТО перед РФ главной проблемой альянса
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, реагируя на признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их главная проблема, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже в этих условиях важно заниматься взаимодействием с Североатлантическим альянсом. По мнению Алиханова, со временем в НАТО осознают необходимость договоренности с Россией.

«Они же все люди, потерявшие в каком-то плане смысл жизни. Они считали, что они победители, что у них конец истории, торжество их идей и их правления международного, а смысла существования уже нет блока», — пояснил калининградский губернатор.

Алиханов напомнил, что существование НАТО всегда основывалось на страхах, угрозах, рисках.

Ранее глава Калининградской области назвал целью Литвы в вопросе калининградского транзита дополнительные уступки от ЕС и НАТО.

По словам Алиханова, литовские власти вступили в торги с ЕС и Североатлантическим альянсом, желая получить дополнительные доходы для государства.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Украину заподозрили в подготовке провокаций с химоружием в ДНР
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта дислокации наемников на Украине
В ДНР сообщили об освобождении Спорного
Евродепутаты потребовали объяснений по калининградскому транзиту
Минобороны отчиталось об уничтожении взвода РСЗО «Ураган» в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении на Украине двух пусковых установок HIMARS США
В налете птиц на булки для бургеров «Вкусно — и точки» разглядели диверсию
Захламивший свою квартиру россиянин проломил стену соседей
Умер известный российский журналист
Курс рубля упал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.