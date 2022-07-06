Алиханов отреагировал на признание России прямой угрозой для НАТО

Калининградский губернатор Алиханов счел страх НАТО перед РФ главной проблемой альянса

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, реагируя на признание России прямой угрозой для НАТО, заявил, что если кто-то боится, то это их главная проблема, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже в этих условиях важно заниматься взаимодействием с Североатлантическим альянсом. По мнению Алиханова, со временем в НАТО осознают необходимость договоренности с Россией.

«Они же все люди, потерявшие в каком-то плане смысл жизни. Они считали, что они победители, что у них конец истории, торжество их идей и их правления международного, а смысла существования уже нет блока», — пояснил калининградский губернатор.

Алиханов напомнил, что существование НАТО всегда основывалось на страхах, угрозах, рисках.

Ранее глава Калининградской области назвал целью Литвы в вопросе калининградского транзита дополнительные уступки от ЕС и НАТО.

По словам Алиханова, литовские власти вступили в торги с ЕС и Североатлантическим альянсом, желая получить дополнительные доходы для государства.