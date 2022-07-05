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Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита

Алиханов счел целью Литвы в вопросе калининградского транзита дополнительные уступки от ЕС
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Литва в вопросе калининградского транзита добивается дополнительных уступок и помощи от Евросоюза или НАТО. О такой цели страны высказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его мнению, литовские власти спекулируют на теме калининградского транзита. «Складывается ощущение, что они пытаются использовать это в своей внутриевропейской или внутринатовской повестке для каких-то дополнительных уступок или шагов навстречу их стране», — пояснил Алиханов.

Он предположил, что вопрос с калининградским транзитом политизируется в Литве. По словам Алиханова, литовские власти вступили в торги с ЕС и НАТО, желая получить дополнительные доходы для государства.

Позже секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о скором ответе на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы.

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Анна Щербакова
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