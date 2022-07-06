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Алиханов рассказал о способе снять блокаду с Калининграда

Антон Алиханов заявил, что добиться снятия блокады с Калининграда можно только угрозами
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о способе снять блокаду с региона в беседе с РИА Новости. По его словам, добиться этого можно только угрозами ответных действий.

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так», — констатировал губернатор. Он отметил, что «нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит», и назвал это «прискорбным».

Алиханов добавил, что старается вернуть разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс». Именно таким способом нужно «спокойно и доходчиво все всем объяснить», считает он. «Что, собственно говоря, мы и делаем, и наши коллеги в МИД и в других органах власти тоже стараются делать. Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению», — заключил он.

В этой же беседе Антон Алиханов отказался считать блокадой запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров из Прибалтики. Он напомнил, что у Литвы остается Сувалкский коридор — сухопутный участок длиной 100 километров, по которому проходит граница с Польшей.

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Марина Совина
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