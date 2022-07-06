Алиханов отказался считать блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики

Алиханов заявил, что запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики не является блокадой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался считать блокадой запрет на ввоз и вывоз в Россию товаров из Прибалтики. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Как объяснил Алиханов, возможные ответные меры в отношении Литвы не являются блокадой, потому что остается Сувалкский коридор — сухопутный участок длиной 100 километров, по которому проходит граница с Польшей. «Есть возможность ездить, пожалуйста, ездите. Но с точки зрения экономики и логистических проектов можно сказать, что порт Клайпеды потеряет свою, так сказать, экономическую привлекательность, если будут приняты такие ответные меры», — добавил он.

Ранее Антон Алиханов предложил полностью запретить ввоз и вывоз иностранной продукции в Россию через страны Прибалтики. Подразумевается запрет на транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в частности, направляющиеся в прибалтийские порты товары из Азии и вывозимые из этих портов международные грузы, предназначенные для продажи в России или транзита через ее территорию. Такая мера будет иметь издержки и для России, отметил губернатор.