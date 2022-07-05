Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву

Губернатор Алиханов предложил запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через Прибалтику

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал возможный ответ России на запрет транзита товаров через территорию Литвы. Как сообщает ТАСС, он предложил полностью запретить ввоз и вывоз иностранной продукции в Россию через страны Прибалтики.

«[Мы направили] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России за исключением Калининграда», — рассказал Алиханов.

Подразумевается запрет на транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в частности, направляющиеся в прибалтийские порты товары из Азии и вывозимые из этих портов международные грузы, предназначенные для продажи в России или транзита через ее территорию. Такая мера будет иметь издержки и для России, отметил губернатор.

Он добавил, что калининградский транзит и возможность для калининградских производителей двигаться через Прибалтику власти региона хотели бы сохранить. «Для их (стран Прибалтики — прим. "Ленты.ру") транспортного комплекса это будет сокрушительный удар», — заявил Алиханов.

Если Европа решит полностью перекрыть сухопутный транзит товаров в Калининград, товарооборот необходимо переориентировать на так называемый морской мост, считает губернатор. Калининградский морской торговый порт, а также терминал в Балтийске, Калининградский морской рыбный порт располагают достаточным количеством мощностей, которые могут обработать необходимый товаропоток.

С 18 июня Литва запретила транзит в Калининград некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов уточнил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов. Российские власти сообщили, что продумывает ответные меры.

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