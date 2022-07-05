Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал возможный ответ России на запрет транзита товаров через территорию Литвы. Как сообщает ТАСС, он предложил полностью запретить ввоз и вывоз иностранной продукции в Россию через страны Прибалтики.
«[Мы направили] несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом мы по сути запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России за исключением Калининграда», — рассказал Алиханов.
Подразумевается запрет на транзитные грузы, которые перевозятся по территории России, в частности, направляющиеся в прибалтийские порты товары из Азии и вывозимые из этих портов международные грузы, предназначенные для продажи в России или транзита через ее территорию. Такая мера будет иметь издержки и для России, отметил губернатор.
Он добавил, что калининградский транзит и возможность для калининградских производителей двигаться через Прибалтику власти региона хотели бы сохранить. «Для их (стран Прибалтики — прим. "Ленты.ру") транспортного комплекса это будет сокрушительный удар», — заявил Алиханов.
Если Европа решит полностью перекрыть сухопутный транзит товаров в Калининград, товарооборот необходимо переориентировать на так называемый морской мост, считает губернатор. Калининградский морской торговый порт, а также терминал в Балтийске, Калининградский морской рыбный порт располагают достаточным количеством мощностей, которые могут обработать необходимый товаропоток.
С 18 июня Литва запретила транзит в Калининград некоторых товаров, попавших под санкции Евросоюза. Местный губернатор Антон Алиханов уточнил, что ограничительные меры коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительных материалов, цемента и металлов. Российские власти сообщили, что продумывает ответные меры.