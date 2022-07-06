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Российский суд арестовал помощника главы МВД РФ

ТАСС: суд на 2 месяца арестовал помощника главы МВД Умнова за злоупотребление полномочиями

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал помощника главы Министерства внутренних дел (МВД) генерал-лейтенанта Сергея Умнова по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Умнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября», — огласила решение судья Лена Ленская. Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Он стал вторым генералом, задержанным по данному делу. В настоящее время наряду с Умновым фигурантами уголовного дела являются начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

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Марина Совина
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