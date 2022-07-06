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Байден разозлил семью осужденного в России американца из-за письма Грайнер

Байден разозлил семью осужденного в России американца Уилана из-за письма Грайнер

Фото: Tom Brenner / Reuters

Сестра американца Пола Уилана, который отбывает срок в российской тюрьме по обвинению в шпионаже за ФСБ, возмущена особым вниманием президента США Джо Байдена к арестованной в России баскетболистке Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не меньше всех хочу, чтобы Бриттни вернулась домой. Но почему Пол не получает того же уровня внимания? Почему Уиланам не звонят (из Белого дома)? Почему Пол не получит письмо, написанное президентом?» — спросила Элизабет Уилан.

По словам американки, ее очень разозлило письмо Байдена, адресованное Грайнер. «Если вы хотите еще больше подорвать доверие семьи Уиланов, то браво. Задача выполнена», — добавила она.

Накануне Байден ответил на письмо Грайнер с просьбой об освобождении. Отмечается, что американский лидер вместе с вице-президентом США Камалой Харрис пообщались с женой баскетболистки Шерелл Грайнер. «Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни», — говорится в сообщении.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево c гашишным маслом в ручной клади. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.

Ударная волна


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Марина Совина
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