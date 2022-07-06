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Спорт

Байден написал письмо арестованной в России американской баскетболистке

Джо Байден ответил на письмо арестованной в России баскетболистки из США Бриттни Грайнер

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден ответил на письмо арестованной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис пообщались с женой баскетболистки Шерелл Грайнер. «Президент заверил Шерелл, что работает над скорейшим освобождением Бриттни. Он также написал письмо, которое отправит Бритни Грайнер сегодня», — говорится в сообщении.

5 июля стало известно, что Грайнер написала письмо президенту США. Обращение спортсменки было передано в Белый дом через ее представителей. В письме она попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

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