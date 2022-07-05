Арестованная в России американская баскетболистка обратилась к Байдену

Арестованная в России американская баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену

Арестованная в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену, пишет Bloomberg.

Обращение спортсменки было передано в Белый дом через ее представителей. В письме она попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой. «Я боюсь, что могу остаться здесь навсегда», — отметила Грайнер.

Баскетболистка призвала Байдена сделать все, чтобы помочь ей освободиться. «Я проголосовала впервые в 2020 году и выбрала вас. Я верю в вас. Я могу принести много пользы на свободе, если вы поможете мне ее восстановить», — написала Грайнер.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

28 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ведется активная работа над тем, чтобы помочь Грайнер.