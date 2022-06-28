Белый дом сделал новое заявление об аресте американской баскетболистки в России

В Белом доме заявили, что пытаются помочь арестованной в России баскетболистке Грайнер

Белый дом сделал новое заявление о ситуации вокруг арестованной в Москве американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана передает ТАСС.

«Вопрос находится под пристальным вниманием президента [США Джо Байдена] и всех членов его команды по национальной безопасности и дипломатии высокого ранга», — сообщил Салливан и добавил, что ведется активная работа над тем, чтобы помочь спортсменке.

Он подчеркнул, что российское правительство должно освободить спортсменку, позволить ей вернуться домой целой и невредимой и воссоединиться с семьей.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта. Американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Спортсменка будет находиться под стражей до 20 декабря.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Вместе со сборной США Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады.