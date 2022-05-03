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Госдеп США счел арест баскетболистки в России неправомерным

Госдеп США счел арест баскетболистки Бриттни Грайнер в России неправомерным

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Государственном департаменте США считают, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в России неправомерно. Об этом сообщает ESPN.

«Для обеспечения ее освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса», — говорится в заявлении. Ранее делом баскетболистки занималось консульство.

Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств.

Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.

Алексей Гусев
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