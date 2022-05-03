Госдеп США счел арест баскетболистки в России неправомерным
Госдеп США счел арест баскетболистки Бриттни Грайнер в России неправомерным
В Государственном департаменте США считают, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в России неправомерно. Об этом сообщает ESPN.
«Для обеспечения ее освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса», — говорится в заявлении. Ранее делом баскетболистки занималось консульство.
Грайнер была арестована 5 марта, американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Она была обвинена в контрабанде наркотических средств.
Грайнер выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.