Суд продлил арест задержанной в России американской баскетболистки Грайнер до 20 декабря

Химкинский суд Московской области продлил срок ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка будет находиться под стражей до 20 декабря. Слушания уголовного дела назначены на 1 июля.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта. Американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.