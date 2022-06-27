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Спорт

Суд продлил арест задержанной в России американской баскетболистки

Суд продлил арест задержанной в России американской баскетболистки Грайнер до 20 декабря

Фото: Pan Yulong / Globallookpress.com

Химкинский суд Московской области продлил срок ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка будет находиться под стражей до 20 декабря. Слушания уголовного дела назначены на 1 июля.

3 мая Госдеп США счел арест баскетболистки неправомерным. Для обеспечения ее освобождения была создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса.

Грайнер была арестована 5 марта. Американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Ее обвинили в контрабанде наркотических средств. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

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Алексей Гусев
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