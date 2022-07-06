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Под Лисичанском ликвидировали нескольких белорусских наемников

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о гибели под Лисичанском нескольких белорусских наемников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Под Лисичанском были ликвидированы несколько белорусских наемников, включая командира отряда «Волат» Ивана Марчука. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам офицера, данные о гибели белорусских «солдатов удачи» были получены от бойцов «Волата», которые сдались в плен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что на Украине под артиллерийский обстрел попали воевавшие на стороне Киева бойцы добровольческого полка имени Кастуся Калиновского. Глава республики уточнил, что в результате погибли 20 человек.

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Алевтина Запольская
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