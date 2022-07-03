Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне ВСУ белорусов

Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, которые вели бои на стороне Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Киева. Его слова передает ТАСС.

Он сообщил, что полк имени Кастуся Калиновского попал под обстрел российской артиллерии.

Попали под обстрел, начался бой — и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там, беглых, и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко уточнил, что инцидент произошел несколько дней назад. Он также поручил белорусским спецслужбам дать соответствующую информацию обществу о воюющих на Украине белорусах.

Ранее Лукашенко заявил, что вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины (ВСУ) белорусы не хотят воевать. По его словам, желающих сражаться в основном «поставили на блокпосты», но там им «оказалось не очень». «Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было — в момент их сбора. А потом — на фронт или на посты. Нет. Украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси"», — заключил глава государства.

Попытка удара по военным объектам Белоруссии

Лукашенко напомнил, что несколько дней назад ВСУ пытались нанести удар по военным объектам на территории Белоруссии. Однако, отметил он, белорусским военнослужащим удалось с помощью комплексов противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» перехватить все ракеты.

После этого белорусский президент отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений врагов Минска. Политик также отметил, что страну пытаются втянуть в военные действия против Украины. «Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», — сказал Лукашенко.

«Упереться и выстоять в полыхающем мире»

Ранее Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации. Он также назвал свою страну островком спокойствия и предупредил о «полыхающем мире» вокруг, в котором Белоруссии «не дадут покоя».

Впоследствии Лукашенко порассуждал о геополитических процессах, заявив, что «как и в прошлом столетии, цивилизованная Западная Европа сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине», — высказался белорусский президент. Лукашенко добавил, что соседи Белоруссии и Украины открыто говорят об аннексии приграничных территорий и «жадно поглядывают» на них.