Лукашенко заявил о нежелании белорусских добровольцев в ВСУ сражаться

Александр Лукашенко заявил, что белорусские добровольцы в ВСУ не желают сражаться

Вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины (ВСУ) белорусы не желают воевать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Речь идет о белорусских подразделениях, которые с началом военной спецоперации присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Наиболее известным из них стал полк имени Кастуся Калиновского. В его рядах сражаются преимущественно выходцы из эмиграции и участники антиправительственных протестов в Белоруссии 2020 года.

«Организовали два легиона, вооружили — на фронт. Не хотят на фронт. Четыре человека пошло воевать из 150, которых они там собрали. Там же тысячи их, 150 в легионы пошли, четверо только — воевать», — сказал Лукашенко.

По его словам, желающих сражаться в основном «поставили на блокпосты», но там им «оказалось не очень».

«Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было — в момент их сбора. А потом — на фронт или на посты. Нет. Украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси"», — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации. Он также назвал свою страну островком спокойствия и предупредил о «полыхающем мире» вокруг.