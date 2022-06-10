Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании белорусских добровольцев в ВСУ сражаться

Александр Лукашенко заявил, что белорусские добровольцы в ВСУ не желают сражаться

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Вступившие в добровольческие легионы Вооруженных сил Украины (ВСУ) белорусы не желают воевать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Речь идет о белорусских подразделениях, которые с началом военной спецоперации присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Наиболее известным из них стал полк имени Кастуся Калиновского. В его рядах сражаются преимущественно выходцы из эмиграции и участники антиправительственных протестов в Белоруссии 2020 года.

«Организовали два легиона, вооружили — на фронт. Не хотят на фронт. Четыре человека пошло воевать из 150, которых они там собрали. Там же тысячи их, 150 в легионы пошли, четверо только — воевать», — сказал Лукашенко.

По его словам, желающих сражаться в основном «поставили на блокпосты», но там им «оказалось не очень».

«Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было — в момент их сбора. А потом — на фронт или на посты. Нет. Украинцы говорят: "Ну ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси"», — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «упереться и выстоять» в текущей непростой ситуации. Он также назвал свою страну островком спокойствия и предупредил о «полыхающем мире» вокруг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России
Нападение уток на москвича попало на видео
Британец Эслин рассказал о зарплате наемника в украинской армии
Лукашенко заявил о нежелании белорусских добровольцев в ВСУ сражаться
Во Франции задумали ввести продуктовые карточки
Польша попыталась заблокировать переизбрание России в МАГАТЭ
У российской модели «Вице-мисс Дубай 2019» нашли полкило наркотиков
Садовый эксперт подсказал способ прогнать ос из сада
Литва закупит и передаст Украине ракеты для Bayraktar
В Москве резко увеличили скидки на один тип жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.