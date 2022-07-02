Лукашенко приказал военным взять на прицел центры принятия решений врагов Минска

Лукашенко заявил, что отдал приказ взять на прицел центры принятия решений врагов Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять на прицел центры принятия решений врагов Минска. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил Telegram-канал издания «Sputnik Беларусь».

Выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии, политик также отметил, что страну пытаются втянуть в военные действия против Украины. «Цель одна — одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, Лукашенко также рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по военным объектам Белоруссии. По его словам, все ракеты были перехвачены.

Помимо того, глава республики выразил уверенность в том, что Запад «выращивает на Украине монстра». Он также заявил, что в прошлом Западная Европа «растила монстра по имени фашистская Германия».