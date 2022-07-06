Польша получит дополнительные танки от Великобритании

Блащак сообщил, что рота британских танков Challenger прибудет в Польшу на этой неделе

Польша получит от Великобритании дополнительную танковую роту, сообщил вице-премьер польского правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак в Twitter.

«Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны», — написал он.

По мнению Блащака, усиление британского контингента в Польше является «убедительным доказательством» поддержки восточного фланга со стороны Великобритании.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что США и Великобритания обманули Польшу — страна на самом деле не получит компенсацию за то, что поставляла Украине свое вооружение. «Обещанного они вряд ли дождутся. Потому что все обещанное теперь будет за деньги», — пояснил эксперт.