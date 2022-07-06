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Блинкен обсудил с Кулебой итоги саммита G7 в преддверии встречи G20

Госдеп сообщил, что Блинкен в преддверии встречи G20 обсудил с Кулебой итоги саммита G7

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой итоги саммитов «Группы семи» (G7) и НАТО, предстоящую министерскую встречу «Группы двадцати» (G20), а также вопросы экспорта украинского зерна. Об этом сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

«Они обсудили предстоящую встречу министров иностранных дел G20 <...> и итоги саммитов G7 и НАТО, которые подчеркнули твердую решимость союзников и партнеров поддерживать Украину», — говорится пресс-релизе.

Отмечается, что американский госсекретарь проинформировал своего украинского коллегу о многосторонних усилиях по возобновлению «экспорта сельскохозяйственной продукции из украинских портов», которому Россия якобы препятствует военным путем.

Ранее Госдеп США объявил, что Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на саммите G20. Как сообщили в ведомстве, госсекретарь намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями России.

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Марина Совина
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