Блинкен решил не встречаться с Лавровым на саммите G20

Госдеп США объявил, что Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на саммите G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями России.

В мае Прайс оценил вероятность встречи главы МИД России и госекретаря Энтони Блинкена. По его утверждению, в Вашингтоне считают, что время для новых контактов еще не пришло, «равно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами», — сказал пресс-секретарь Госдепа.