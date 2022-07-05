Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Блинкен решил не встречаться с Лавровым на саммите G20

Госдеп США объявил, что Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на саммите G20

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями России.

В мае Прайс оценил вероятность встречи главы МИД России и госекретаря Энтони Блинкена. По его утверждению, в Вашингтоне считают, что время для новых контактов еще не пришло, «равно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами», — сказал пресс-секретарь Госдепа.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР
Руководитель аппарата Джонсона стал новым главой Минздрава Британии
НАСА потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом
Названы пять признаков качественной черешни
Байден отреагировал на обращение арестованной в России баскетболистки из США
Норвежские нефтегазовики прекратили забастовку
Почти 200 человек погибли в США за выходные из-за огнестрельного оружия
Блинкен решил не встречаться с Лавровым на саммите G20
У жительницы российского города в квартире нашли 70 кошек
В отношении подозреваемого в торговле наркотиками проректора завели дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.