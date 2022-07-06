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ВСУ обстреляли село Некислицы в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Некислицы со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного села Некислицы. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района», — написал глава региона.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал, объекты жизнедеятельности и жилые строения не повреждены. На месте работают оперативные службы.

5 июля об обстреле приграничных пунктов Глушковского района сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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