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Боррель заявил о нежелании Евросоюза воевать с Россией

Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не собирается воевать с Россией

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается воевать с Россией. Об этом он сообщил в статье для газеты Yomiuri.

Он подчеркнул, что основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции против России. Боррель выразил уверенность, что эффект от данных ограничений будет только расти. В статье он также выступил с утверждением, что зависимость России от технологий стран Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая. В связи с этим альтернативная китайская продукция не сможет покрыть потребности российской экономики в условиях введенных ограничений, считает глава европейской дипломатии.

Кроме того, Боррель обратил внимание на то, что из-за санкций ограничены возможности России производить такие высокоточные ракеты как «Искандер» и X-101. «В сфере добычи нефти не только уходят иностранные компании, но и сложная ситуация с использованием таких передовых технологий как горизонтальное бурение», — добавил дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировали на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Ксения Назарова
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