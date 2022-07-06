Учитель из Литвы по ошибке попал под санкции ЕС

Учитель из Литвы попал под санкции ЕС, оказавшись тезкой премьера ЛНР Козлова

Учитель из Литвы по ошибке попал под санкции Евросоюза, оказавшись тезкой премьер-минстра Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что 39-летний житель Каунаса обнаружил, что ему не приходит зарплата. Оказалось, что переводы были остановлены банком. «Мне сказали, что я террорист, как бы смешно это ни звучало, но это уже не смешно», — рассказал мужчина.

Из-за совпадения с именем попавшего под санкции ЕС премьер-министра ЛНР банк блокирует литовскому учителю все денежные операции. По словам Козлова, он испытывает множество сложностей из-за этого. Например, ему не всегда удается нормально расплатиться за услуги.

Оказалось, что не один он столкнулся с такой проблемой. Учитель из Каунаса связался с тезкой из Вильнюса, которому также блокируют все операции. Мужчине пришлось присылать в банк справки, подтверждающие, что он попал в санкционный список по ошибке.

В июне сенатор Совета Федерации Андрей Клишас пообещал направить ответные санкции против каждого гражданина Литвы. Сенатор отметил, что Евросоюз направляет свои санкции против россиян, значит, и Россия должна ответить гражданам ЕС в той же мере.