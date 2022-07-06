Россиянкам назвали способ выглядеть дорого без больших затрат

Стилисты бренда Charuel заявили, что неоновые цвета удешевляют образ женщины

Стилисты бренда женской одежды Charuel назвали россиянкам способ выглядеть дорого без больших затрат. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 6 июля.

По мнению экспертов, в большинстве случаев удачно смотрится одежда светлых оттенков — карамельного, экрю, кофе с молоком и других. Утверждается, что яркость также допустима в образах, однако с ней стоит быть осторожнее. Неоновые цвета привлекают внимание, но значительно удешевляют образ женщины. По этой причине следует отдавать предпочтение более глубоким оттенкам.

Специалисты бренда призывают покупать вещи вдумчиво, с учетом особенностей фигуры. «Выглядеть дорого в брюках, которые буквально тянутся по полу, или в сдавливающей талию юбке невозможно. Не бойтесь подгонять одежду под себя. Минимальные затраты в ателье гарантируют правильную посадку», — отмечают стилисты.

Фото: Charuel

Кроме того, важно следить за состоянием вещей. По словам экспертов, даже дорогой свитер из кашемира будет выглядеть дешево, если он потерял форму и покрылся катышками. По этой причине необходимо соблюдать правила ухода, указанные на этикетке, не пренебрегать химчисткой, иметь под рукой средства для бережной стирки и машинку для удаления пилинга.

В июне основательница журнала Style и авторской школы стиля Полли Рыжова перечислила главные ошибки обладательниц пышных форм при выборе платьев. Стилистка отметила, что зачастую женщины стараются скрыть объемы за бесформенными вещами, однако получают обратный эффект. Кроме того, зрительно добавить лишние сантиметры может одежда с броскими принтами.