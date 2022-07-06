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В России выявили 3150 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3150 случаев коронавируса за сутки

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 3150 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 448 451. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 6 июля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 2676.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (555), Петербурге (259) и в Московской области (194). Меньше всего — на Чукотке, Алтае, в Магаданской области, Тыве и Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Калмыкии и Севастополе (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1278. За этот же период 3437 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 877 013.

За сутки умерли 44 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 398 человек.

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Анастасия Шейкина
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