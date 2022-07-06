В российском регионе отметят День рыбака

В Хабаровском крае пройдет День рыбака

В Хабаровском крае в предстоящие выходные в рамках проекта «Отдыхаем в крае» в районах пройдут обрядовые праздники. Об этом сообщает Transsib Info.

Два праздника связаны с рыболовством. Как рассказали в Минтуризма региона, 8 июля на берегу Омминской протоки города Амурска отметят День рыбака. С 8 до 11 часов пройдут соревнования по рыбной ловле. В 17 часов начнется развлекательная программа «КЛЕВое настроение» с дегустацией «Ухи-царицы». В национальном селе Кондон День рыбака будут праздновать в субботу, 9 июля.

В рабочем поселке Охотск 9 июля отметят Праздник первой рыбы — один из важнейших древних обрядов коренных жителей Севера. На территории «Центра этнических культур» организуют конкурс национальных угощений, а также игры и состязания.

В министерстве также рассказали, что в Хабаровском районе пройдут народные гулянья по случаю древнего славянского праздника Ивана Купалы.