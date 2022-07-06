В Тверской области выберут лучших рыболовов и косцов

Лучших рыболовов и косцов выберут на «Дне русской деревни» в Тверской области

В Тверской области пройдет «День русской деревни», в ходе которого выберут лучших рыболовов и косцов. Об этом в среду, 6 июля, сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

Там уточнили, что мероприятие состоится 9 июля. Его главной площадкой станет деревня Кокошкино в Ржевском районе.

«Праздник начнется с конкурсов рыболовов и косцов. На тематических площадках праздника будут работать выставки сельскохозяйственной техники и изделий декоративно-прикладного творчества, под открытым небом развернется музей русского быта», — рассказали в правительстве.

Кроме того, для посетителей организуют мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол и изобразительному искусству, а также выступления музыкантов. На площадке можно будет продегустировать блюда русской кухни, в том числе уху.

Ожидается, что всего праздник посетят несколько тысяч человек как из Тверской области, так и из соседних регионов.