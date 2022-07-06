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В Новой Москве мужчина заколол ножом больного пса на глазах у детей

Житель поселка Мосрентген напился и заколол ножом больного пса на глазах у детей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Житель поселка Мосрентген в Новой Москве напился и заколол ножом больного пса на глазах у детей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, животное принадлежало отчиму мужчины. Пожилой россиянин знал о смертельном недуге питомца, но напрочь отказывался его усыплять. На этом настаивали родственники, которые предлагали вызвать ветеринара на дом.

В один из вечеров житель Новой Москвы после прогулки оставил пса в квартире с подвыпившим пасынком. После того, как пенсионер заснул, мужчина вывел животное на площадку к подъезду и начал душить. В это время там гуляли женщины с детьми.

Взрослые попытались прекратить издевательства над псом, но заметили в руке мужчины нож. После расправы над животным житель Мосрентгена заплакал и стал креститься.

Позже соседи вызвали сотрудников полиции. Прибывшие оперативники забрали мужчину в участок.

Ранее в Тюмени женщина бросила парализованную собаку в ветеринарной клинике из-за чека в 1500 рублей. Инцидентом заинтересовались в МВД. Полиция начала проверку.

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Анна Щербакова
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