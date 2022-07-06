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В передаче Украине передовых комплексов ПВО и ПРО усомнились

Vanguardia: Запад не даст Киеву системы Patriot и Iron Dome чтобы не провоцировать Москву

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Запад никогда не даст в распоряжение Украины передовые системы ПВО и ПРО Patriot и Iron Dome, чтобы не провоцировать Россию и предотвратить эскалацию украинского конфликта в масштабное противостояние. В военных поставках современного вооружения Киеву усомнилась испанская газета Vanguardia.

«Запад полон решимости помочь Украине, но не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы участником конфликта и спровоцировать более масштабную или глобальную войну. Есть оружие, которое НАТО и его партнеры никогда не дадут в руки Киеву», — говорится в материале газеты. Так автор публикации напомнил о просьбах Киева к США и Израилю о скорейших поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot и Iron Dome.

В публикации говорится, что развертывание указанных систем сделает США и Израиль прямыми участниками войны против России. По этим же причинам Киев до сих пор не дождался передачи современных беспилотных летательных аппаратов американского производства Predator и Global Hawk.

Автор также отметил, что размещение подобных комплексов требует высококвалифицированного персонала, обучение которого займет долгое время, а размещать иностранные экипажи на территории Украины — «невозможный вариант в нынешних условиях».

Ранее Министерство обороны России показало на видео уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS производства США. В военном ведомстве подчеркнули, что установки были уничтожены высокоточным ударом с воздуха.

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Виктория Кондратьева
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