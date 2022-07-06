Создана альтернатива авокадо

Выпускница колледжа в Лондоне Шокоуи создала альтернативу авокадо под названием эковадо

Выпускница Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне Арина Шокоуи создала альтернативу авокадо, чтобы отучить людей от продуктов, требующих большого количества ресурсов. Проект получил название Эковадо (Ecovado), сообщает Dezeen.

Шокоуи работала в партнерстве с ученым Джеком Уоллманом из исследовательского центра Ноттингемского университета. Они опередили химический и молекулярный состав авокадо, чтобы найти ему замену. Для создания подобного вкуса и текстуры исследователи решили использовать бобы, массу из фундука, яблоко и рапсовое масло. Вместо косточки Шокоуи выбрала грецкий орех, а кожуру сделала из воска, придав ей нужный цвет с помощью пищевого красителя.

По словам автора проекта, в последнее время авокадо стало популярным растением и современной культурной иконой. Однако для выращивания и сбора одного плода требуется 320 литров воды. Растущий спрос на авокадо также приводит к тому, что на больших площадях для подобных плантаций вырубают леса. В рамках заботы о природе кожицу эковадо можно переработать в компост или свечу.

«Авокадо считается одной из самых неустойчивых культур для экспорта из-за его деликатной природы, которую легко повредить. Монокультурные фермы, похожие на плантации, которые необходимы для удовлетворения глобального спроса на авокадо, приводят к обезлесению некоторых из самых разнообразных ландшафтов в мире», — объяснила Шокоуи.

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