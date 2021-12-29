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Кожаные сумки задумали заменить банановыми

В Германии произвели экологически чистую кожу из банановой кожуры и водорослей

Фото: Shutterstock

В Германии дизайнер текстиля Юян Сонг (Youyang Song) нашел безопасный для планеты аналог кожи. Специалист создал экологически чистый материал для сумок из банановой кожуры и водорослей, пишет Designboom.

В отличие от натуральной и синтетической кожи ткань под названием Peelsphere помогает сократить пищевые отходы, полностью разлагается на поверхности Земли, а ее производство не загрязняет атмосферу выбросами.

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Материал из банановой кожуры и водорослей отталкивает воду, может быть разной степени мягкости и способен принимать любую форму — по задумке, он подойдет для создания и твердых папок для документов, и для податливой ткани для одежды.

Ранее экологически чистую альтернативу коже представил американский стартап MycoWorks. Компания разработала сырье на основе мицеллия (вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящее из тонких разветвленных нитей) для производства одежды и аксессуаров. По словам специалистов, такой материал не уступает по тактильным ощущениям и внешним характеристикам коже животного происхождения, но в разы прочнее и безопаснее для планеты.

Анна Аверьянова
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