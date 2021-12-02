Найдена революционная замена натуральной коже

Калифорнийский стартап MycoWorks нашел революционную замену натуральной коже животных в производстве одежды и аксессуаров. В компании заявили, что материал из грибов прочнее и в разы безопаснее для планеты, пишет The Guardian.

Сырье под названием Fine Micellium производят из мицелия (вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящее из тонких разветвленных нитей) — для этого грибы выращивают в специальных лотках в течение нескольких недель. Биоматериалу можно сразу придать нужную форму и размер, что снижает число отходов при производстве кожаных изделий.

По словам главы MycoWorks доктора Мэтта Скаллина (Dr Matt Scullin), по тактильным ощущениям и внешним характеристикам такая кожа не отличается от телячьей или овечьей, однако превосходит ее в долговечности и не вредит планете. Fine Micellium не требует выжигания лесов ради корма как в случае выращивания скота, не загрязняет атмосферу выбросами метана (мощного парникового газа от жизнедеятельности животных) и гораздо быстрее разлагается.

Скаллин спрогнозировал, что выращенный на заказ материал в корне изменит индустрию моды — дизайнеры начнут отталкиваться не от вида готового изделия, а от экологически чистого сырья. Из Fine Micellium уже выпустили эксклюзивную сумку Hermès. Однако глава MycoWorks уверен, что материал станет толчком для инноваций и за пределами индустрии моды.

Кроме люксовых брендов о создании товаров из грибов задумался и производитель спортивных товаров Adidas. Компания выпустила линейку кед из мицелия Stan Smith Mylo. Однако сырье на основе грибов может стать экологически чистой альтернативой материалов в разных сферах — из него строят дома, делают корм для рыб и даже гробы.