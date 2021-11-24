Грибы оказались неочевидным решением глобальной проблемы

Финская компания EniferBio нашла неочевидное решение глобальной проблемы уничтожения лесов. Полезными для защиты деревьев оказались грибы — ими биологи предложили заменить традиционный корм для рыб. Так, по мнению экспертов, получится сократить сжигание массивов ради выращивания сои, пишет Bloomberg.

Сотрудники EniferBio возродили давно забытый гриб Paecilomyces varioti и добыли из него одноклеточный белок под названием Pekilo. Раньше гриб получали из отходов с производства бумаги и в течение десятилетий до 1991 года кормили им свиней и кур.

Продажи выращенного в лаборатории корма еще не запустили, но уже провели первые испытания на рыбах. В EniferBio отметили, что лосось переваривает Pekilo не хуже, чем другую пищу. Исследовательский центр Skretting признал перспективы нового корма, а Евросоюз вложил в развитие технологии 1,4 миллиона долларов.

Рыбная промышленность не так масштабно загрязняет воздух выбросами, но все равно оказывает вредное воздействие на природу. На фермы поставляют сою, ради выращивания которой намеренно сжигают леса — чаще всего так происходит в бразильской части Амазонии. По прогнозу PwC, спрос на бобы с каждым годом продолжит расти и приведет к катастрофическим для экосистемы последствиям.

Представители отрасли ищут способы меньше вредить планете — стараются кормить рыб насекомыми или превращают в еду выбросы углекислого газа. Однако соя и рыбная мука все еще остаются ведущими ингредиентами кормов для аквакультуры — обрушить спрос на них может только появление большего числа стартапов вроде EniferBio.

Грибы оказались полезными не только для спасения деревьев, но и для предотвращения климатической катастрофы. Мицелий (вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящее из тонких разветвленных нитей) используют как экологически чистую альтернативу материалам для строительства домов, пошива обуви и даже производства гробов.