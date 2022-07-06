Блогерша показала модную для любого возраста одежду на видео с 60-летней матерью

Эксперт моды Саша Морпет позировала с 60-летней матерью в одинаковой одежде для TikTok

Блогерша показала четыре стильных в любом возрасте образа на совместном видео с 60-летней матерью. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 111 тысяч человек.

22-летняя эксперт моды Саша Морпет разместила в соцсети ролик под названием «Мы с мамой в одинаковой одежде. Наряды для любого возраста». Вначале обе женщины позируют в черных брючных костюмах с белыми топами и золотистыми украшениями, а затем переодеваются в бежевые мини-платья с высокими воротниками, дополняя свои наряды небольшими черными сумками.

На последующих кадрах родственницы запечатлены в лонгсливах оттенка фуксии и голубых джинсах, а в конце видео — в классических кофейных платьях на одно плечо.

Пост Морпет стал вирусным и набрал почти 670 тысяч просмотров. Пользователи соцсети высказали свое мнение в комментариях. «Не может такого быть, ей [матери] и правда 60 лет? Она выглядит потрясающе!», «Она может носить все что угодно. Невероятно красивая», «Круто! У моды нет возраста», — восхищались они.

В апреле 2021 года полная блогерша и активистка бодипозитива показала на видео примерку одинаковых нарядов с участием подруги. Жительница Португалии Руанн Безерра регулярно делится фотографиями в соцсетях, на которых демонстрирует подписчикам, какую одежду большого размера она покупает в магазинах. Женщина решила заснять видео вместе с худой подругой, чтобы доказать, что одни и те же вещи могут хорошо сидеть на девушках с разными параметрами фигуры.