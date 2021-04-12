Подруги примерили одинаковые наряды вопреки 50-килограммовой разнице в весе

Полная блогерша и активистка бодипозитива показала на видео примерку одинаковых нарядов с подругой и восхитила поклонников. На ролик, размещенный в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Medialeaks.

Жительница Португалии Руанн Безерра (Rauanny Bezerra) регулярно делится фотографиями в соцсетях, на которых демонстрирует подписчикам, какую одежду она покупает в магазинах, будучи полной. Женщина решила заснять видео со стройной подругой, чтобы доказать, что одни и те же вещи могут хорошо сидеть на девушках разных размеров.

На размещенных кадрах приятельницы примели три разных наряда. Так, например, они попозировали в шелковых топах, джинсах модели mom и босоножках. Для еще одного образа девушки выбрали черные брюки и топы без рукавов того же цвета. В конце ролика подруги снялись в кедах Vans, коротких джинсовых шортах и рубашках, поверх которых они надели вязаные бралетты.

«У моды нет размера», — подписала публикацию Безерра, которая стала вирусной и набрала 440 тысяч просмотров. Блогерша отметила, что таким образом хотела поддержать полных девушек и призвать их любить себя такими, какие они есть.

Пользователей сети удивил ролик португалки: по их мнению, одежда сидит на девушках одинаково хорошо, несмотря на 50-килограммовую разницу в их весе. «Вы обе очень красивые», «Фигура не играет никакой роли», «Я в шоке, вы обе выглядите потрясающе», «Какие красивые девушки», — комментировали юзеры.

В мае 2020 года полная и стройная модели также продемонстрировали примерку одинаковых бикини и восхитили фанатов. Плюс-сайз-блогерша Денис Мерседес (Denise Mercedes) регулярно делится видео вместе с подругой Марией Кастелланос (Maria Castellanos), на которых они показывают, как один и тот же наряд смотрится на девушках разной комплекции.