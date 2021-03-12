Официантка бросила работу ради славы в соцсетях

Жительница американского штата Флорида бросила работу официанткой ради славы в социальных сетях. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, мать-одиночка по имени Кристи всегда мечтала о карьере, которая позволит ей работать из дома, путешествовать и проводить больше времени с семилетней дочерью Эллой. После разрыва отношений с мужем героиня бросила работу в ресторане и сосредоточилась на развитии социальных сетей.

В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 100 тысяч пользователей, женщина публикует снимки со своим ребенком в одинаковых нарядах. «Я думаю, что наш контент пользуется популярностью, потому что он творческий, аутентичный и веселый. У нас с Эллой удивительная связь. Я думаю, люди это чувствуют», — сказала Кристи, добавив, что с помощью соцсетей ей удается обеспечивать семью.

Американка также подчеркнула, что фотосессии с дочерью сильно сблизили их друг с другом. «Мы получаем колоссальное удовольствие от процесса. Это что-то вроде девичника, где мы наряжаемся и веселимся. Нам нравится ходить на пляж и есть мороженое во время съемок. Мы отлично проводим время», — поделилась она.

По словам американки, несмотря на успех в Instagram, она хочет оградить дочь от опасности социальных сетей. «Я хочу защитить Эллу и сохранить ее детство. Ей всего семь. Мне нравится, когда она занята своими делами, а не сидит в телефоне. Я предпочитаю старомодный способ взросления», — пояснила женщина.

В августе 2020 года мать прославила дочь в полтора года снимками в люксовой одежде и была обругана. 26-летняя британка Суэла Гилаж (Suela Gilaj) создала страницу в Instagram для своей дочери, куда выкладывала ее снимки в стильных нарядах. По информации издания, мать маленькой Азалии Елезай (Azalea Elezaj) потратила на ее гардероб 5330 фунтов стерлингов (522 тысячи рублей).