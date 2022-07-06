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Впервые отдохнувшие на отечественных курортах россияне поделились впечатлениями

Посетившая Дагестан россиянка заявила, что красота региона перекрыла все недочеты отдыха

Фото: Shutterstock

Российские туристы, которые впервые отдохнули на родине, поделились впечатлениями от отечественных курортов. Их истории собрали в «Газете.Ru».

По словам одной путешественницы, посетившей Дагестан, красота и атмосфера региона перекрыла все мелкие недочеты, встречающиеся в ее поездке, например, плохой сервис в отеле Махачкалы или отсутствие горячей воды и отопления в горной гостинице. Кроме того, она заявила, что была приятно удивлена низкими ценами на фрукты и овощи и особенно их вкусом — так, россиянка назвала дагестанские помидоры «самыми вкусными в ее жизни».

Житель Омска рассказал о своем автомобильном путешествии на Байкал: дорога до Иркутска заняла около четырех дней. Мужчина признался, что, несмотря на лопнувшее колесо и прочие трудности в пути, отпуск удался — сейчас он планирует отправиться на Алтай и даже добраться до Владивостока.

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«Цены для приезжих немного высоковаты — особенно это касается отелей. Туры на Байкал стоили космически, поэтому мы решили как-то сами добираться. По приезде на озеро мы нашли гида, женщину. Она нас завела в такие красивые места и по вполне адекватной цене. Конечно, экскурсоводов там на берегу — как таксистов на выходе из аэропорта», — поделился собеседник «Газеты.Ru».

Третья путешественница решила отправиться в Крым с минимальным бюджетом: до полуострова она добиралась на автобусе через Сочи, куда долетела самолетом. Свое жилье она описала словами как «у бабушки», при этом похвалила чистоту и уют. Разочарованием для нее стало отношение официантов в местных кафе — по ее словам, люди считали, что если она москвичка, то должна много тратить.

«Жаль, конечно, что на популярных курортах нет сегмента для туристов, которые не могут себе многого позволить. Даже в Германии и Испании мне удавалось провести шикарный отпуск, хотя денег особо не было. Но я надеюсь, что со временем уровень сервиса дотянет, а то и перегонит европейский», — отметила туристка.

Ранее в июле отдыхавшая неделю в Калининграде россиянка раскрыла, на что тратила деньги в путешествии. Так, вся поездка обошлась ей в 35 тысяч рублей: на авиабилеты ушло 4,5 тысячи рублей, на жилье — 16,2 тысячи рублей, на питание — 7-8 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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