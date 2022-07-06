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Российская блогерша побывала в Калининграде и раскрыла траты на недельный отпуск

Автор блога «Летаем сами» рассказала о недельном отдыхе в Калининграде за 35 тысяч рублей

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

Побывавшая на отдыхе в Калининграде российская тревел-блогерша рассказала, что потратила на недельное путешествие 35 тысяч рублей. Об отдельных статьях расходов в отпуске она написала в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен».

Билеты на прямой рейс из Санкт-Петербурга и обратно обошлись ей в 4,5 тысячи рублей. Россиянка призналась, что перелет был сразу после июньских праздников, также сэкономить ей позволил тариф без багажа. Туристка снимала апартаменты — аренда квартиры на шесть ночей составила 16,2 тысячи рублей.

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Кроме того, путешественница успела побывать на трех экскурсиях: на Куршской косе — 1,6 тысячи рублей, по городам побережья Балтийского моря (Балтийск, Светлогорск и поселок Янтарное) — 2,4 тысячи рублей (вместе с билетом на янтарный карьер) и речная прогулка по рекам Калининграда — 600 рублей. Автор блога также раскрыла, что не посещала дополнительно другие музеи.

На питание в кафе и ресторанах россиянка потратила примерно 7-8 тысяч рублей, на транспорт (такси из аэропорта и обратно) ушло еще 1,2 тысячи рублей — трансферы вышли дешевле, так как девушка договаривалась о совместной поездке с другими туристами.

Ранее в июне российская туристка побывала на отдыхе в поселке Янтарное Калининградской области и возмутилась вкусом местной воды — как оказалось, из-за природных особенностей она пахнет сероводородом. При этом в ее отеле не была установлена система фильтрации, которая помогает избавиться от этой проблемы.

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Дарья Рыбак
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