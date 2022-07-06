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Падение фонтана на разрушившего его вандала попало на видео

В Асбесте желающие сфотографироваться на фонтане мужчины разрушили его и попали на видео

Неизвестные разрушили фонтан в Асбесте Свердловской области, который считается символом города. Один из пострадавших попал в больницу. Акт вандализма в российском городе попал на видео, сообщает портал «Екатеринбург онлайн».

На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, как двое мужчин залезли на конструкцию, желая сделать фотографию на вершине. Однако в какой-то момент верхняя чаша фонтана не выдержала и рухнула на них. Одного мужчину, которого придавило упавшей конструкцией, увезли в больницу. Позже его отпустили и отправили на амбулаторное лечение.

Глава Асбеста Наталья Тихонова сообщила порталу, что разбитый объект установили в 2018 году за 1,63 миллиона рублей. По ее словам, фонтан законсервировали, а все обломки убрали. В данный момент эксперты оценивают ущерб, нанесенный конструкции. Ведутся переговоры о ее восстановлении. «Город очень эмоционально отреагировал на этот акт вандализма», — подытожила мэр. Полиция начала проверку.

В июне в Челябинске у скульптуры Аленушки оторвали голову. Неизвестные сначала обезглавили памятник, а спустя несколько дней повалили фигуру на землю.

Ударная волна
Полина Кислицына
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