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Челябинской Аленушке оторвали голову

Ura.ru: в Челябинске у скульптуры сказочной Аленушки оторвали голову

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

В Челябинске у скульптуры Аленушки оторвали голову. Внимание на инцидент обратило издание Ura.ru.

Об акте вандализма в городском бору на экотропе «Лесная сказка» стало известно 3 июня. Неизвестные сначала обезглавили памятник, а спустя несколько дней повалили фигуру на землю. Стоящий рядом памятник Козленка они оставили нетронутым.

«Скульптуру Козленка хоть не тронули. А Аленушка валяется разбитой на части. У кого посмела подняться рука на такую красоту?» — недоумевают жители Челябинска. По предварительной оценке, скульптура сказочного персонажа не подлежит восстановлению. Начальник отдела экологического просвещения и туризма организации, отвечающей за городской бор и расположенные в нем объекты, Любовь Ковальчук заявила, что уже связалась со скульптором, который сможет точнее ответить на вопрос о том, удастся ли восстановить памятник.

Ведомство готовит обращение в полицию. По словам Ковальчук, это уже не первый случай вандализма в городском бору — 5 мая неизвестные испортили таблички и указатели на нескольких экотропах.

Ранее в мае в якутском городе Нерюнгри неизвестные разбили церковные лампады и разбросали цветы, возложенные к памятнику воинам-интернационалистам. Судя по следам в снегу, злоумышленники забирались на памятник с ногами.

Полина Кислицына
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