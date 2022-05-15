Злоумышленники разбили лампады и разбросали цветы у памятника воинам-афганцам

КП: в Нерюнгри у памятника воинам-интернационалистам разбили лампады и разбросали цветы

В якутском городе Нерюнгри неизвестные разбили церковные лампады и разбросали цветы, возложенные к памятнику воинам-интернационалистам. Об этом сообщает «КП-Якутия».

Инцидент произошел 14 мая. Судя по следам в снегу, злоумышленники забирались на памятник с ногами. В местной администрации назвали произошедшее чудовищным актом вандализма.

Стыдно за то, что в нашем городе есть, с позволения сказать, люди, для которых нет ничего святого. Для них не имеют ценности жизни тех, кто сложил свои головы в боях за свободу Отечества. Для них не важна память. А в свете происходящих мировых событий это особенно горько пресс-служба администрации города Нерюнгри

15 мая прокуратура Нерюнгри начала проверку в связи с инцидентом. В ее ходе будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия, обеспечения общественного порядка и другим вопросам.

Памятник воинам-интернационалистам располагается в Нерюнгри возле Южно-Якутского технологического колледжа. Он был установлен в 1988 году по инициативе участников войны в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в Приморье против школьниц, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову, сбитому турецкими ВВС в 2015 году, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).