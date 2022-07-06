В МВД рассказали о совместной с ФСБ операции по задержанию генералов

На задержанных генералов МВД завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Сотрудники российских силовых ведомств провели ряд обысков в квартирах и рабочих кабинетах у задержанных генералов МВД. Об этом в среду, 6 июля, рассказали в пресс-центре МВД.

По данным полиции, совместные мероприятия проводились с участием МВД, ФСБ и сотрудников Следственного комитета России (СКР). Фигурантами возбужденного по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») уголовного дела являются помощник министра внутренних дел России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты дела приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущество в целях личного использования.

Один из задержанных, помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, содержится в ИВС на Петровке — его поместили туда после задержания. По данным правозащитника из ОНК Москвы, который контактировал с Умновым, утром 5 июля к силовику пришли домой с обыском, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признал.