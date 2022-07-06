Врач назвал неожиданное полезное свойство макарон

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что макароны снижают уровень сахара в крови

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданные полезные свойства макарон. Выпуск передачи, в котором он рассказал об этом популярном продукте, доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург заявил, что употребление макарон из твердых сортов пшеницы позволяет продолжительное время чувствовать сытость и снижает уровень сахара в крови. По его словам, это происходит из-за очень высокого содержания клейковины.

«Клейковина — это белок, который замедляет всасывание углеводов и тем самым снижает гликемический индекс, то есть снижает скорость всасывания, убирает пик уровня глюкозы в крови», — сообщил специалист.

Врач также рекомендовал не варить макароны до состоянии клейстера, чтобы не повышать гликемический индекс, а готовить продукт «аль денте». Это позволит сохранить его полезные свойства.

Ранее Гинзбург порекомендовал всем, кто хочет похудеть, включить в свой рацион вишню. По его словам, этот низкокалорийный продукт содержит специфические пищевые волокна — пектины, замедляющие всасывание питательных веществ.